Цензуры нет и грантов нет. В «Тотальном диктанте» прокомментировали отказ в госфинансировании

«В этом году наша заявка действительно не получила одобрения на проведение "Тотального диктанта" в 2022 году. Это всегда конкурсная процедура, поэтому здесь нет такого, что фонд обязан был выделить средства. Нам как организаторам ТД кажется, что заявка не прошла не потому, что она не соответствовала требованиям, ожиданиям, а потому что выбор автора прошлого года вызвал достаточно много вопросов. ТД как общественному проекту никто никогда не диктовал, не рекомендовал, не предписывал каких-то определенных авторов выбирать. Мы всегда действовали исходя из задачи продвижения грамотности русского языка и продвижения современной русской литературы. Участники акции имели возможность в этом году писать под диктовку Глуховского, поэтому я не думаю, что речь идет о цензуре. Однако речь идет о том, что общественные проекты так или иначе должны ориентироваться на ту повестку, которая потенциально одобряется властями», - рассказала она.

По словам Ребковец, автор «Тотального диктанта» 2022 года уже определен. Никакие политические моменты при его выборе не учитывались.

«Ни от кого от наших партнеров не было заявлений, что нас не будут поддерживать или что для получения грантов нам что-то нужно сделать или чего-то не делать. Автор ТД 2022 году уже выбран, он уже готовит текст. Выбор был сделан штабом и филологическим советом ТД, основываясь на тех же принципах, на которых мы основывались всегда. В первую очередь это желание познакомить с хорошей современной русской литературой широкую аудиторию, которую привлекает ТД», - подчеркнула директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Из-за отсутствия президентского гранта «Тотальному диктанту» на этот раз придется сокращать расходы, оптимизироваться и искать дополнительные источники финансирования.

«У ТД всегда был не единственный источник финансирования. Есть ресурсы партнеров, спонсорские средства. Всех их мы будем активно использовать, придется основной упор сделать на них. Понятно, что на следующий год нам нужно сократить какие-то расходы, проекты, которые не являются первоочередными для организации ТД и продвижения русского языка. Будем оптимизировать и привлекать дополнительные источники», - заключила Ребковец.

По данным СМИ, организаторы «Тотального диктанта» запрашивали у Фонда президентских грантов 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере 97 миллионов рублей.

