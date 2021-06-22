«Тотальный диктант» лишился государственного финансирования

Отмечается, что организаторы диктанта просили у фонда 25 миллионов рублей при стороннем финансировании в 97 миллионов рублей. Сама Ребковец посчитала, что лишение финансирования было политическим решением. «За что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно», — подчеркнула она.

Ранее тексты для диктанта написали Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский, известные своей критикой действующей власти. В 2020 году «Россотрудничество» отказалось от поддержки проекта из-за того, что автором был Глуховский.

