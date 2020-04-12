Торжества в честь Дня космонавтики в России перенесены
Из-за пандемии коронавируса в «Роскосмосе» приняли решение перенести основные торжества в честь 59-ой годовщины первого полета человека в космос с апреля на осень. Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно указу мэра Москвы С. С. Собянина, госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о переносе традиционного праздничного концерта, посвященного Дню космонавтики, запланированного на 12 апреля, на осень текущего года», - заявили в госкорпорации.
Планируется, что торжества состоятся 4 октября. В этот день в России отметят 63 годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, уточнил источник агентства в ракетно-космической отрасли.
Президент России Владимир Путин в пятницу поздравил российских космонавтов, несущих вахту на Международной космической станции, с наступающим праздником. Российский лидер отметил, что «освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере».
Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос на корабле «Восток-1». Его полет длился 108 минут. За это время космический корабль выполнил один оборот вокруг Земли и затем приземлился в Саратовской области.
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