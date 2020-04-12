Торжества в честь Дня космонавтики в России перенесены

Из-за пандемии коронавируса в «Роскосмосе» приняли решение перенести основные торжества в честь 59-ой годовщины первого полета человека в космос с апреля на осень. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно указу мэра Москвы С. С. Собянина, госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о переносе традиционного праздничного концерта, посвященного Дню космонавтики, запланированного на 12 апреля, на осень текущего года», - заявили в госкорпорации.

Планируется, что торжества состоятся 4 октября. В этот день в России отметят 63 годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, уточнил источник агентства в ракетно-космической отрасли.