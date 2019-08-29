В России может прерваться многолетняя традиция, заложенная Гагариным

В России может прерваться многолетняя традиция, заложенная Юрием Гагариным. Как пишет РИА Новости, такое предположение высказал гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Как пишет «Свободная пресса», по его словам, космонавты перед стартом больше не смогут мочиться на колесо доставляющего их к ракете автобуса. Дело в том, что в конструкции новых скафандров «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» ширинка не предусмотрена. А это значит, что космонавты не смогут соблюсти традицию, которую 12 апреля 1961 года заложил Юрий Гагарин.

При этом Сергей Поздняков подчеркнул, что теперь, по всей видимости, придётся вводить дополнение в техническое задание – для того, чтобы традиция, не прерывавшаяся с момента первого полета человека в космос, продолжала существовать.