В России может прерваться многолетняя традиция, заложенная Гагариным
В России может прерваться многолетняя традиция, заложенная Юрием Гагариным. Как пишет РИА Новости, такое предположение высказал гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Как пишет «Свободная пресса», по его словам, космонавты перед стартом больше не смогут мочиться на колесо доставляющего их к ракете автобуса. Дело в том, что в конструкции новых скафандров «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» ширинка не предусмотрена. А это значит, что космонавты не смогут соблюсти традицию, которую 12 апреля 1961 года заложил Юрий Гагарин.
При этом Сергей Поздняков подчеркнул, что теперь, по всей видимости, придётся вводить дополнение в техническое задание – для того, чтобы традиция, не прерывавшаяся с момента первого полета человека в космос, продолжала существовать.
Ранее НСН писала, что начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал о выпуске корабля с расширенными антропометрическими данными. Это обусловлено тем, что космонавты становятся все выше и выше.
Новый многоразовый пилотируемый корабль разработки РКК «Энергия» будет доставлять жителей Земли и грузы на орбиту «голубой» планеты и к Луне. Экипаж корабля составит четыре человека. В автономном режиме корабль сможет работать порядка 30 суток, а в составе орбитальной станции – около года.
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