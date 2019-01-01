«Торт с надгробиями» для выпускников вызвал скандал в красноярской школе
На выпускном вечере для девятиклассников школы №143 Красноярска угостили тортом с фотографиями учащихся. Но кто-то посчитал, что торт в таков виде напоминает кладбищенское надгробие. Разгорелся скандал, передаёт РИА ФАН.
Источник информационного агентства сообщил, что торт с фотографиями подарить выпускникам решили родители и они согласовали это решение с родительским комитетом.
Председатель родительского комитета Ирина Смирнова удивлена скандалу, подтвердив журналистам, что это была инициатива их организации.
«Мы заказали торт без всякой подоплёки. В классе была дружеская обстановка – все выбрали тот кусочек торта, на котором была его фотография. Почему так раздули – не понимаю».
Однако, одно из сетевых издания Красноярска утверждает, что некоторые выпускники были недовольны таким подарком, обвинив организаторов в неэтичности.
«Это ужасно! Это школа! У детей должна быть радость, а их с могилами ассоциируют! Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют. Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко», - пишет один красноярский интернет – портал NGS24.RU.
Как утверждает издание, многие ученики ушли из класса, увидев «торт с надгробиями».
Глава родительского комитета школы опровергла эти утверждения.
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