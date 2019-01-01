«Торт с надгробиями» для выпускников вызвал скандал в красноярской школе

На выпускном вечере для девятиклассников школы №143 Красноярска угостили тортом с фотографиями учащихся. Но кто-то посчитал, что торт в таков виде напоминает кладбищенское надгробие. Разгорелся скандал, передаёт РИА ФАН.

Источник информационного агентства сообщил, что торт с фотографиями подарить выпускникам решили родители и они согласовали это решение с родительским комитетом.

Председатель родительского комитета Ирина Смирнова удивлена скандалу, подтвердив журналистам, что это была инициатива их организации.