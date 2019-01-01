Россияне считают школьные выпускные чересчур роскошными

Школьные выпускные вечера, по мнению россиян, стали более роскошными и дорогостоящими, чем 15-20 лет назад. Это показал опрос ВЦИОМ. Слишком пафосными выпускные считают 83% опрошенных. Чаще всего такого мнения придерживаются женщины и люди старшего поколения - по 86%.

Эти категории опрошенных также чаще всего считают школьные вечера чересчур дорогостоящими (72% и 81% соответственно). Кстати, так думает и большинство опрошенных в целом - 67%. Не согласны с таким мнением лишь 16% респондентов.

Между тем, почти половина россиян назвали выпускные балы более праздничными и веселыми, чем были 15-20 лет назад (49%).

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН призвал не винить школьников за участие в БДСМ-флешмобе.



