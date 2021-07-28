Торговые сети в Москве привили 60% сотрудников

Он добавил, что темпы вакцинации растут каждый день из-за помощи федеральных и местных властей. По данным Караваева, в Москве вакцинироваться должны еще 1,2 миллиона человек, а в Подмосковье — около 200 тысяч граждан.

Согласно постановлению санитарного врача Москвы, не менее 60% сотрудников торговых сетей должны быть полностью привиты к 15 августа.

