Торговые сети в Москве привили 60% сотрудников
Московские торговые сети привили более 60% сотрудников, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
Он добавил, что темпы вакцинации растут каждый день из-за помощи федеральных и местных властей. По данным Караваева, в Москве вакцинироваться должны еще 1,2 миллиона человек, а в Подмосковье — около 200 тысяч граждан.
Согласно постановлению санитарного врача Москвы, не менее 60% сотрудников торговых сетей должны быть полностью привиты к 15 августа.
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