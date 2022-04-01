Торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар в Москве

Торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар, который был в течение марта в Москве, это привело к снижению цен на продукт в крупных торговых сетях в среднем на 5 рублей за килограмм. Об этом сообщили представители торговой сети «Азбука вкуса».

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Отмечается, что при падении спроса цены начинают снижаться, чтобы товар не остался лежать на полках надолго.

Так, ожидается, что в ближайшее время ситуация полностью нормализуется. Однако торговые сети просят покупателей взвешенно подходить к созданию запасов.

Аналогичную оценку ситуации со спросом на сахар в Москве дала и директор по связям с общественностью и государственными органами сети «Лента» Мария Филиппова.

По ее словам, в магазинах сети есть сахар разных ценовых сегментов, начиная от 70 рублей за килограмм.

Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян перестать скупать сахар.

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ФОТО: РИА Новости
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