Полиция в Тульской области задержала женщину, отнявшую у пенсионерки сахар

Полицейские в Алексине Тульской области задержали женщину, которая подозревается в нападении на пенсионерку из-за пяти килограммов сахара. Об этом сообщает УМВД по Тульской области.

По предварительным данным, 73-летняя жительница Алексина несла домой пакет с сахаром. В подъезде на нее напала неизвестная женщина и отняла покупку. Пенсионерка обратилась в полицию.