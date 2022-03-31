Полиция в Тульской области задержала женщину, отнявшую у пенсионерки сахар
Полицейские в Алексине Тульской области задержали женщину, которая подозревается в нападении на пенсионерку из-за пяти килограммов сахара. Об этом сообщает УМВД по Тульской области.
По предварительным данным, 73-летняя жительница Алексина несла домой пакет с сахаром. В подъезде на нее напала неизвестная женщина и отняла покупку. Пенсионерка обратилась в полицию.
Личность и место проживания предполагаемой злоумышленницы вычислили, это нигде не работающая и неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, которая проживала на одной улице с пострадавшей.
В полиции уточнили, что задержанная уже призналась в содеянном. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о грабеже.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила в своём Telegram-канале о старте антикартельных проверок в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара.
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