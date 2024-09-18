«Торговцы вместо князя»: В Марфино жалуются на вторжение грузовиков

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Подмосковная усадьба Марфино связана с именами князя Голицина и фельдмаршала Салтыкова, однако сегодня там вместо дворян горе-бизнесмены на машинах с иностранными номерами. Жители одноименного села не могут найти управу на нелегальных торговцев стройматериалами, которые ставят свои грузовики рядом с жилыми домами, школой и пешеходным переходом. Обращения к властям пока не приносят результата.

«Это началось с прошлого года, а с апреля люди начали жаловаться. Ну а сегодня ровно в центре старинного села Марфино развернулся, можно сказать, рынок строительной техники и строительных материалов. Все обращения в полицию игнорируются, в администрации дают просто фиктивные ответы. Присылаются либо фотографии не с места стоянки, либо у них уже сценарий разыгран: они убирают грузовики, фотографируют пустое место, и тут же грузовики с тракторами возвращаются обратно. Обращения к губернатору поначалу имели силу, после первого обращения на четыре дня их убрали, а в дальнейшем наоборот - стали добавлять еще. То есть это вообще было потрясающее хамство с их стороны», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, грузовики мешают и детям, и взрослым.

«Они стоят прямо на перекрестке, в 50 метрах от школы. Рядом жилые дома, социальные магазинчики, куда ходят старушки. При этом они стоят около предупреждающего знака "пешеходный переход" и регулярно переворачивают его торцом к проезжей части. То есть его просто не видно тем, кто едет на автомобиле. А часть детей переходит дорогу именно в этом месте, детки из частного сектора, которые идут в школу, прямо между грузовиками проходят. Справа и слева на обочине стоят эти грузовики, они закрывают обзор не только самим детям, но и автомобилистам, которые выезжают с прилегающей территории. При этом они стоят там круглосуточно, только количество машин меняется», - возмутилась жительница Марфино.

Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

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При этом на днях к нам пришли хорошие новости из Адыгеи. Жители аула Козет в Тахтамукайском районе республики жаловались на проблемы с вывозом мусора, который в жару растаскивали по улицам собаки. Проблема долгое время не решалась, но после обращения в НСН ситуация внезапно изменилась.

«Очень странно, но ситуация исправилась, сейчас мусор прямо настолько регулярно вывозят, я даже не знаю, что случилось. До этого я с ними почти полгода воевал, а последние пять суббот подряд вывозят прямо четко, чуть больше месяца претензий вообще к ним нет. Здорово, что мое обращение до вас дошло. Я думал, в таком потоке заявок моя просто пролетит - какой-то маленький аул, да и мусор. Так что вам прямо респект и уважуха», - поблагодарил НСН один из жителей аула.