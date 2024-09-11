«Шлагбаум для беременных»: В Больших Жеребцах «исчезла» дорога

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В 15 километрах от МКАД, рядом с Медвежьими озерами (городской округ Щелково) находится поселок с необычным названием Большие Жеребцы. Необычной является и проблема его жителей. В конце прошлого года единственный въезд на улицу Солнечную отдали в частные руки, а новый владелец поставил там бетонные блоки. В итоге жители 40 домов оказались в изоляции. Люди остались без «скорых». Дошло до того, что беременной женщине пришлось идти километр до шлагбаума, чтобы ее смогли забрать в больницу.

«Изначально там был проезд, но буквально в конце 2023 года дорога каким-то образом перешла в частные руки. Этот участок просто выставили на торги и продали, а «как бы собственник» этой дороги просто взял и перекрыл въезд. Получилось, что дорога ограничена с обеих стороны участками, находящимися тоже в частной собственности. С одной стороны стоит шлагбаум, ключей от которого у нас нет, а с другой поставили блоки. Был даже случай, когда беременная женщина топала порядка километра до шлагбаума, потому что не могла "скорая" проехать», - рассказал НСН один из местных жителей.

Люди требуют вернуть им официальную дорогу, а пока собственными руками засыпали соседнюю канаву, чтобы хоть как-то добираться до дома.

«Что делать мы не знаем. Мы уже везде, где могли, пишем, но бороться с ними мы не можем, заниматься этим вопросом просто никто не хочет. Почти 100 человек проживает в этих домах, очень много детей, в каждой семье по 2-3 ребенка от 2 до 7 лет. При этом мы лишены единственного проезда, никто у нас снег не убирает, это мы сами все делаем. Фактически дороги нет, но должен же быть муниципальный проезд к строениям»», - подчеркнул житель Больших Жеребцов.

Мы попросили прокурора Московской области разобраться в этой ситуации.

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Ну а в подмосковном поселке Некрасовский (Дмитровский городской округ) другая проблема. Две семьи с детьми и пенсионерами уже тридцать лет живут в аварийном доме, который разваливается на глазах. Люди боятся не дожить до переселения, которое бесконечно затягивается.

«Это здание - бывшая детская школа начальных классов. Мы там живем уже больше 30 лет, у меня мать бывшая работница школы, она получила там жилье. Поначалу еще было ничего, а сейчас все ухудшается и ухудшается. Здание аварийное, в отвратительном состоянии. Крыша течет и обваливается, трещины на стенах, воды холодной нет. Нам сейчас пытаются свет отключить, а мы не можем даже заключить договор с электросетью, потому что они говорят - вас нет, а мы не понимаем, как это? Мы бьемся, а нас просто из кабинета в кабинет посылают, мы как в воздухе повисли. Нам говорят: ждите, а единственное, что предлагают - это коммуналку непонятно в каком месте. Сейчас в доме осталось две семьи, в нашей три человека, в другой четыре. Другие жильцы – кто-то съехал, а остальные просто поумирали, не дождались», - рассказал НСН местный житель Кирилл Ковтунов.

НСН обратилась к подмосковным властям с просьбой помочь жителям «забытого» дома.

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При этом к нам пришли хорошие новости от рок-поэтессы Маргариты Пушкиной, писавшей тексты легендарных песен групп «Ария» и «Мастер». В начале июня она и другие жильцы исторического дома на Фрунзенской набережной жаловались на коммунальщиков, спиливших чугунную ограду и собиравшихся заменить ее кустами.

После обращения НСН московские власти пообещали вернуть ограду после ремонта, а на днях около дома появилась ее первая секция, однако Пушкина пока не спешит радоваться. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

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