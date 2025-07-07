На «Госуслугах» станут доступны документы о признании зарубежных дипломов

Электронные документы об ученой степени или звании, присвоенном за рубежом, можно будет получить с помощью портала «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Как отметил глава правительства, власти обновили рассчитанную на шесть лет дорожную карту Стратегического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования. Изменения коснутся в том числе федеральной информационной системы государственной научной аттестации. Ее сервисы переведут на реестровую модель, в результате можно будет получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через «Госуслуги».

«Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращений ученых за получением жилищных сертификатов», - подчеркнул Мишустин.

Между тем на портале госуслуг запустили сервис для проверки регистрации сим-карт. Граждане смогут узнать, какие номера зарегистрированы на их имя, пишет «Свободная пресса».

