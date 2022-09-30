Дерипаска и Фридман попали под санкции Украины

Российские предприниматели Олег Дерипаска и Михаил Фридман попали под санкции Украины. Об этом сообщила украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

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Также в список попали экс-президент Украины Виктор Янукович и украинский политик Виктор Медведчук.

Кроме того, источник газеты сообщил, что через неделю будут обсуждаться новые санкции против российских бизнесменов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:УкраинаОлег Дерипаска
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