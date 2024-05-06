Жители Братска рассказали, что природный пожар не могут потушить из-за ветра

По ее словам, пока что горят только дачи, до города огонь не дошел. Женщина также рассказала «Газете.Ru» о большом количестве пожарных машин.

Жительница Братска Ксения рассказала, что на подъездах к городу местами ничего не видно из-за смога. Над самим городом дым не стоит из-за сильного ветра. Однако именно ветер осложняет работу пожарных, отметила женщина.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Братском районе Иркутской области горят порядка 30 дачных домов и хозяйственных построек, напоминает «Радиоточка НСН».

