Тополиный пух, жара, июль: Москвичам рассказали, как справляться с аллергией

В то же время руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский подчеркнул, что с точки зрения экологической эффективности найти альтернативу тополю среди городских деревьев довольно сложно, так как оно – рекордсмен по выделению кислорода и поглощению углекислого газа и пыли. Кислорода, который выделяет одно такое взрослое дерево за сутки, хватит для дыхания трех человек в течение этого времени. Один тополь выделяет столько же кислорода, сколько семь елей, четыре сосны, три липы или два дуба.

Кроме того, тополь хорошо увлажняет воздух вокруг себя. А благодаря клейким листьям он эффективно осаждает пыль - до 20 килограммов за сезон. Тополевые насаждения способны задерживать до 98 % солнечной радиации и обладают сильными фитонцидными свойствами.

Антон Кульбачевский также добавил, что за тополями необходимо тщательно и регулярно ухаживать: обрезать ветки и формировать крону.

Как спасаться от сезонной аллергии на пыльцу?

Аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал советы, как спасать человека, которому стало плохо из-за аллергии.

«Надо положить его навзничь, горизонтально, ноги приподнять кверху и немедленно вызывать скорую. В таком случае неподготовленные люди вряд ли смогут помочь. К тому же маска очень хорошо защищает от пыльцы, причем любая – марлевая, тканевая или одноразовые медицинские маски. Надо использовать барьерный метод – маску на лицо и очки на глаза, потому что аллергия бывает еще в виде сезонного весеннего конъюнктивита», - добавил врач.

При этом город также старается защитить москвичей от аллергии. Например, для борьбы с тополиным пухом производится его своевременная глубокая обрезка, также в Москве проводится постепенная замена «пушащих» видов тополя на «непушащие».

К пушащим видам тополя относятся тополь душистый, лавролистный и наиболее распространенный - тополь бальзамический. В Москве сейчас произрастает более 600 тысяч пушащих тополей, 7,5% всех московских деревьев – это тополя. Больше всего пушащих деревьев в ЮАО – почти 109 тысяч.

Их замена происходит при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий по содержанию территорий зеленого фонда города Москвы. Так, к вырубке назначаются тополя, подходящие по санитарному состоянию: аварийные и сухостойные. На их местах в рамках различных мероприятий высаживают или «непушащие» виды тополя, или деревья других видов: остролистный клен, липу, каштан и другие. За год в Москве меняют примерно две-три тысячи тополей.

В Москве предпринимаются и другие меры по защите жителей от возбудителей аллергии. Так, по регламенту, в столице дважды в день проводится промывка улично-дорожной сети. Сначала колонна поливомоечной техники смывает струей воды весь бытовой мусор в лотковую зону, а потом вакуумные подметально-уборочные машины очищают ее. Это позволяет очистить город от мелкодисперсной пыли, которая тоже часто является возбудителем аллергии. В особо жаркие дни в Москве проводят аэрацию воздуха.

Современные машины с технологией вакуумной очистки оснащены пылесосами, которые собирают мусор и пыль в специальные мешки, это не дает частицам пыли подниматься в воздух. Специалисты уверяют, что использование такой техники позволяет улучшать качество среды города, что благоприятно сказывается на состоянии здоровья жителей.

Некоторые специалисты считают, что от аллергии можно избавиться медикаментозным путем. Однако иммунолог Николай Крючков в эфире НСН скептически отнесся к перспективе создания в России вакцины от сезонной аллергии.

«Это же не первая попытка. Нельзя создать вакцину против сразу всех видов аллергии. Иммунную систему так просто не переключить. А так, чтобы можно было сделать одну-две инъекции перед сезонной аллергией, и все прекрасно, я в это не сильно верю. Это дорого, долго и помогает не всем, но по-иному пока не получается развить иммунологическую толерантность в отношении определенного аллергена. В мире предпринимались такие попытки, смотрели сокращенные курсы, АСИТ сразу на несколько аллергенов, но все это не сильно работает», - заявил он.

Врач Владимир Болибок также считает, что препараты от аллергии не всегда помогают избавиться от нее.

«Пыльцевая аллергия – сезонная, но она может спровоцировать появление круглогодичной аллергии. Поэтому надо обращаться к врачу-аллергологу, чтобы выявить, какая пыльца вызывает аллергию. У нас есть очень хорошие аллерго-вакцины, которыми можно полностью излечиться от поллинозов. А если просто снимать симптомы лекарствами, которые активно рекламируют по телевизору, то аллергия никуда не денется, вы ее приглушите в этом сезоне, а в следующем она вернется с новой силой и будет усиливаться из года в год. Люди доходят до того, что весь сезон, с весны до начала осени страдают от пыльцевой аллергии», - рассказал аллерголог.

Ранее Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что период цветения деревьев на холмистой местности, которые вызывают аллергию, занимает не более двух недель.

