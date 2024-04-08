Аллерголог Логина рассказала, как обезопасить себя в период аллергии
Аллергия носит сезонный характер, повторяясь из года в год. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.
По её словам, причиной сезонной аллергии является цветением различных растений, поэтому обезопасить себя можно избегая мест скопления цветущих деревьев, кустарников и цветов.
«Нужно проводить ежедневную уборку квартиры. А при проветривании закрывать окна мокрой тканью, чтобы предотвратить попадание пыльцы в помещение», - добавила эксперт.
Логина также указала, что в настоящее время аллергии можно лечить, поэтому следует посетить врача.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Злата Ермакова заявила, что предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС
- Региональный режим ЧС ввели в Тюменской области из-за прогноза по паводку
- Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть билеты на рейсы в Орск и Оренбург
- После теракта в «Крокусе» сиротами остались девять детей из шести семей
- «Совсем не похож»: Безруков рассказал о главной роли в сериале «Плевако»
- Правительство не поддержало повышение штрафа за умышленную порчу паспорта РФ
- Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто до 50%
- Волна паводка докатится до Оренбурга 17 апреля
- Очередной прорыв дамбы произошел в Орске у поселка Лесоторговый
- Булгаков и «Слово пацана»: Названы самые популярные аудиокниги у водителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru