Аллерголог Логина рассказала, как обезопасить себя в период аллергии

По её словам, причиной сезонной аллергии является цветением различных растений, поэтому обезопасить себя можно избегая мест скопления цветущих деревьев, кустарников и цветов.

«Нужно проводить ежедневную уборку квартиры. А при проветривании закрывать окна мокрой тканью, чтобы предотвратить попадание пыльцы в помещение», - добавила эксперт.

Логина также указала, что в настоящее время аллергии можно лечить, поэтому следует посетить врача.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Злата Ермакова заявила, что предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной, сообщает RT.

