Топ-менеджер Neuralink родила четвертого ребенка от Маска
Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила сына Селдона Ликурга от основателя компании предпринимателя Илона Маска. Об этом Зилис написала в соцсети X.
«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит... прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», - отметила топ-менеджер.
Маск ответил на публикацию сердечком.
Как пишет Page Six, сын стал четвертым ребенком пары и, вероятно, 14-м отпрыском Маска.
В июне прошлого года стало известно, что Шивон Зилис родила третьего общего с миллиардером ребенка.
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