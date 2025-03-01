Топ-менеджер Neuralink родила четвертого ребенка от Маска

Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила сына Селдона Ликурга от основателя компании предпринимателя Илона Маска. Об этом Зилис написала в соцсети X.

Американская активистка заявила, что родила ребенка от Илона Маска

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит... прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», - отметила топ-менеджер.

Маск ответил на публикацию сердечком.

Как пишет Page Six, сын стал четвертым ребенком пары и, вероятно, 14-м отпрыском Маска.

В июне прошлого года стало известно, что Шивон Зилис родила третьего общего с миллиардером ребенка.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
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