Топ-менеджер Neuralink родила четвертого ребенка от Маска

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит... прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», - отметила топ-менеджер.

Маск ответил на публикацию сердечком.

Как пишет Page Six, сын стал четвертым ребенком пары и, вероятно, 14-м отпрыском Маска.

В июне прошлого года стало известно, что Шивон Зилис родила третьего общего с миллиардером ребенка.

