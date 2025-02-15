Американская активистка заявила, что родила ребенка от Илона Маска

«Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены узнать это, несмотря на возможный ущерб», - написала она.



Сент-Клэр - частый гость на программах Fox News, также она автор консервативного новостного сайта The Babylon Bee. На аккаунт 26-летней блогерши в соцсети X подписан один миллион человек.

Сам Маск пока никак не комментировал заявление Сент-Клэр. У американского бизнесмена есть по меньшей мере 12 детей. Так, троих детей ему родила певица Граймс, шестерых - первая жена бизнесмена, писательница Джастин Уилсон, еще троих - директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис.



Ранее Маск публично опроверг слухи о строительстве многомиллионного жилого комплекса для своих детей и их матерей в Остине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».