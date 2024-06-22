СМИ: У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink появился третий общий ребенок

По данным агентства, Маск стал отцом как минимум 12 детей. Известно, что пятерых наследников родила бизнесмену его первая жена Джастин Уилсон, троих — певица Граймс (Клэр Буше).

«Еще трое [детей] от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — отмечается в материале.

Bloomberg пишет, что ребенок родился в 2024 году, его пол не уточняется.

