СМИ: У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink появился третий общий ребенок

Топ-менеджер компании Neuralink, основанной бизнесменом Илоном Маском, Шивон Зилис в текущем году родила третьего общего с миллиардером ребенка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По данным агентства, Маск стал отцом как минимум 12 детей. Известно, что пятерых наследников родила бизнесмену его первая жена Джастин Уилсон, троих — певица Граймс (Клэр Буше).

«Еще трое [детей] от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — отмечается в материале.

Bloomberg пишет, что ребенок родился в 2024 году, его пол не уточняется.

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Фото: telegram.org
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