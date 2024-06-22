СМИ: У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink появился третий общий ребенок
Топ-менеджер компании Neuralink, основанной бизнесменом Илоном Маском, Шивон Зилис в текущем году родила третьего общего с миллиардером ребенка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, Маск стал отцом как минимум 12 детей. Известно, что пятерых наследников родила бизнесмену его первая жена Джастин Уилсон, троих — певица Граймс (Клэр Буше).
«Еще трое [детей] от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — отмечается в материале.
Bloomberg пишет, что ребенок родился в 2024 году, его пол не уточняется.
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