«Тонем в болоте!»: Депутат Кубанов объяснил призыв «отобрать компьютеры» у россиян

Вице-спикер заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов в интервью НСН заявил, что не призывал отбирать компьютеры у россиян. Он объяснил, что предложил создать концепцию «постцифрового мира», где государство интенсивно поощряло бы формы живого общения.

Ранее Кубанов в статье для газеты «Завтра» написал, что интернет является оружием «массового информационно-психологического поражения». Он отметил, что нужно вывести вычислительные мощности из общественного оборота. При этом Кубанов указал, что отказ от цифровизации общественных отношений «не самоцель». Ряд СМИ интерпретировали слова Кубанова как призыв к изъятию компьютеров у россиян.

«Предложения изымать у населения компьютеры не было. Люди вот так неожиданно интерпретировали. Посыл был очень прост и ясен: все, что нам навязывается под видом цифровизации – это идеология. Интернет принципиально – пространство антисмысла, пожирающее все формы жизни. Этот мир, на мой взгляд, скучный. Этот мир западные враги продавливают, потому что они глобально доминируют за счет того, что управляют воображением. У меня было предложение сформулировать в России новую идеологию цветущего, открытого мира… Где государство более интенсивно поощряло бы формы живого общения», - сказал Кубанов.