Хинштейн: Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске

По информации врио губернатора, в результате удара осколками были повреждены окна, крыша, стены и двери как основного здания, так и колокольни. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, добавил Хинштейн.

Ранее сегодня Хинштейн сообщил, что несколько районов Курской области остались без электричества после удара ВСУ по подстанции 110 кВ «Рыльск», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».