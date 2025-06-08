Хинштейн: Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске

Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн: Несколько районов Курской области остались без электричества после удара ВСУ

По информации врио губернатора, в результате удара осколками были повреждены окна, крыша, стены и двери как основного здания, так и колокольни. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, добавил Хинштейн.

Ранее сегодня Хинштейн сообщил, что несколько районов Курской области остались без электричества после удара ВСУ по подстанции 110 кВ «Рыльск», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры