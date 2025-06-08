Сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре северо-востоке Москвы
Сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации МЧС, возгорание охватило оборудование и личные вещи на третьем этаже многоуровневого административно-складского здания. С верхних этажей были спасены 33 человека, еще один человек пострадал, а один погиб, добавили в МЧС.
Уточняется, что пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекли более 20 спасателей и семь единиц техники.
Позднее в МЧС уточнили, что в результате пожара погибли два человека.
Ранее сегодня МЧС России сообщило, что 30 человек были эвакуированы из горящего административного двухэтажного здания на Большой Семеновской улице в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru