Отец Илона Маска поразился чистоте Москвы и чудесным дорогам
Эррол Маск, инженер, предприниматель и отец основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, высоко оценил благоустройство российской столицы во время своего первого визита в Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Маска, он давно мечтал побывать в Москве и теперь сожалеет, что не приехал сюда раньше.
«Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами», - сказал Маск-старший.
Эррол Маск отметил, что архитекторы, проектировавшие Москву, являются настоящими гениями. По его словам, Москва напоминает картины с древнеримскими сюжетами, и весь мир должен больше узнать о её достоинствах. Он подчеркнул, что о городе часто говорят много разного, но при этом Москва сама по себе является очень красивым и впечатляющим городом.
Кроме того, Маск заявил, что мировое сообщество недостаточно информировано о реальном положении дел в российской столице. Особенно его впечатлило, что в парках и скверах Москвы женщины и дети могут свободно гулять, не испытывая опасений за свою безопасность.
Эррол Маск ранее прилетел в Москву для участия в одном из форумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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