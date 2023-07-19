«Воспитание общечеловеческих ценностей». Путин заявил о важности компьютерных игр
Президент РФ Владимир Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку развиваться, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании АНО «Россия — страна возможностей» он отметил, что это многомиллиардный бизнес, но самое важное -это вовсе не деньги.
«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — не квасного, а в хорошем смысле слова», - заключил глава государства.
Ранее японский разработчик игровых консолей Nintendo закрыл доступ к сайту своего подразделения в России, однако разрешил клиентам с учётной записью повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru