«Воспитание общечеловеческих ценностей». Путин заявил о важности компьютерных игр

На заседании АНО «Россия — страна возможностей» он отметил, что это многомиллиардный бизнес, но самое важное -это вовсе не деньги.

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — не квасного, а в хорошем смысле слова», - заключил глава государства.

Ранее японский разработчик игровых консолей Nintendo закрыл доступ к сайту своего подразделения в России, однако разрешил клиентам с учётной записью повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».