Boeing 747-400 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
8 июня 202520:41
Самолёт Boeing-747 авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за повышения температуры в салоне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что рейс из Москвы в Анадырь совершил штатную посадку. В экстренных службах уточнили, что самолёт приземлился в 20:19.
В конце апреля Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru