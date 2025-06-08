Boeing 747-400 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

Самолёт Boeing-747 авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за повышения температуры в салоне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Boeing-737 авиакомпании «Победа» сел штатно в Шереметьево

Отмечается, что рейс из Москвы в Анадырь совершил штатную посадку. В экстренных службах уточнили, что самолёт приземлился в 20:19.

В конце апреля Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ШереметьевоМоскваРоссия

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