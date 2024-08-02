«Тонкий момент»: Запрет на строительство малогабаритных квартир ударит по «инвесторам»
Константин Барсуков заявил НСН, что квартиры меньше 28 «квадратов» обычно покупали для сдачи и в инвестиционных целях.
Запрет на строительство малогабаритных квартир снизит спрос, жилье с площадью меньше 28 «квадратов» обычно покупали для сдачи и в инвестиционных целях, заявил НСН член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Площадь строящихся в Москве квартир теперь должна быть не менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление, которое вступило в силу с 1 августа, подписал мэр столицы Сергей Собянин. Барсуков рассказал, что это неприятная новость для застройщиков, но многие объекты уже получили разрешение, их закрывать не будут.
«Застройщикам придется менять планы на те объекты, по которым разрешения не получены. Если разрешения уже получены, никаких изменений не произойдет. Тут есть один момент такой тонкий, что разрешения могут быть еще не выданы, а объект уже готовили, архитекторы работали. Здесь, конечно, возникнут проблемы определенного рода, новое разрешение уже не дадут с меньшими площадями, придется нести затраты. Сегодня запущены многие проекты, будут их просто достраивать. В апартаментах маленькие студии останутся, речь идет только про жилые помещения», - уточнил он.
По его словам, спрос после новых ограничений для застройщиков также снизится, но в полной мере последствия рынок ощутит на себе только через пять лет.
«Понятно, что такого рода вещи известны заранее. Все началось со слов президента, который сказал, что должно быть не меньше 33 «квадратов» на человека. В мае уже застройщики это понимали. Очевидно, что спрос просядет. Если мы говорим про площади, чаще покупали небольшие квартиры в 18 квадратов для сдачи или в инвестиционных целях, а не для проживания. В целом малогабаритные квартиры не так комфортны для жилья. Учитывая, что сейчас ситуация со спросом и так нестабильная, особо разницы мы не заметим. На рынке это отразится лет через пять в полном объеме, тогда уже и спрос будут стимулировать по-другому», - заключил собеседник НСН.
В мае президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году обеспеченность граждан жильем до 33 квадратных метров на человека, а к 2036-му — довести показатель до 38 "квадратов", передает «Радиоточка НСН».
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