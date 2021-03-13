Толя Царёв призвал не трогать журналистов

«Я бы журналистов не трогал вообще. Их в России и так осталось достаточно мало, особенно если мы говорим о независимых СМИ, которые не превратились в пропагандистскую историю. Мне кажется, что журналисты должны свободно работать, свободно приближаться к кому они хотят, выполняя редакционные задания, выполняя тот долг, который они несут. Поэтому к этой новости я отношусь негативно, мне кажется, в принципе хватит все запрещать, потому что в запрете крайне мало развития», – сказал он.

Также в беседе с НСН Царёв назвал Манижу и Little Big неудачным выбором для «Евровидения», отметив у этих исполнителей отсутствие колоритности.

