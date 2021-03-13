Толя Царёв призвал не трогать журналистов
Лидер группы «Операция Пластилин» в эфире НСН отметил, что журналисты должны свободно исполнять свой долг.
Журналистам хотят запретить вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Лидер группы «Операция Пластилин» Толя Царёв в эфире НСН выразил мнение, что журналисты должны свободно исполнять свой долг.
«Я бы журналистов не трогал вообще. Их в России и так осталось достаточно мало, особенно если мы говорим о независимых СМИ, которые не превратились в пропагандистскую историю. Мне кажется, что журналисты должны свободно работать, свободно приближаться к кому они хотят, выполняя редакционные задания, выполняя тот долг, который они несут. Поэтому к этой новости я отношусь негативно, мне кажется, в принципе хватит все запрещать, потому что в запрете крайне мало развития», – сказал он.
Также в беседе с НСН Царёв назвал Манижу и Little Big неудачным выбором для «Евровидения», отметив у этих исполнителей отсутствие колоритности.
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