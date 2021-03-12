Толя Царёв назвал Manizha и Little Big неудачным выбором для «Евровидения»

Лидер группы «Операция Пластилин» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

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Manizha поедет на «Евровидение»

На «Евровидении» Россию в 2021 году будет представлять певица Manizha. Она выступит на конкурсе с композицией Russian Woman.

Толя Царёв: «Люди разделились на два лагеря. Одни оценивают песню, и это нормальное обсуждение, действительно, мне песня не понравилась. Вторая группа людей начала обсуждать происхождение певицы, ее взгляды. Я считаю, что взгляды и бэкграунд тех исполнителей, которые едут на «Евровидение», не имеют абсолютно никакого значения. Мне все-таки кажется, что если речь идет о песенном конкурсе, то в первую очередь должно быть важно творчество. Но очевидно, что «Евровидение» – уже не просто музыкальный конкурс, поэтому он мне не нравится. Я считаю, что творчества там достаточно мало. И если уж быть совсем откровенным, то в России очень много алмазов, которых можно было бы отправить на «Евровидение» с настоящим национальным колоритом. И здесь Little Big тоже, мне кажется, был не самым удачным выбором. Так что ничего плохого в певице Manizha я не вижу, но за конкурсом я лично следить не буду, неинтересно», – поделился со слушателями НСН Толя Царёв.

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Журналистам предложили запретить приближаться к правоохранителям на митингах

Журналистам хотят запретить вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Толя Царёв: «Я бы журналистов не трогал вообще. Их в России и так осталось достаточно мало, особенно если мы говорим о независимых СМИ, которые не превратились в пропагандистскую историю. Мне кажется, что журналисты должны свободно работать, свободно приближаться к кому они хотят, выполняя редакционные задания, выполняя тот долг, который они несут. Поэтому к этой новости я отношусь негативно, мне кажется, в принципе хватит все запрещать, потому что в запрете крайне мало развития», – отметил он в эфире НСН.

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В России появились круизные железнодорожные туры

В России запустили пилотный проект круизных железнодорожных туров. Поезд в такой поездке становится мобильным отелем на колесах, рестораном и развлекательным центром. Во время остановок в городах туристам будут проводить экскурсии.

Толя Царёв: «Потрясающая история. Я обожаю русскую природу, обожаю Россию и ее культурно-историко-географические ландшафты, это просто прекрасно. И на самом деле, потенциал развития внутреннего туризма в России огромен. Помимо Байкала, Камчатки и прочих уже известных мест, есть гигантское количество вещей, которые стоит посмотреть, и железнодорожные туры – это очень круто. Поэтому я всячески приветствую развитие внутреннего туризма, надеюсь, что инициатива не погрязнет в пошлости, коррупции и прочем, а действительно разовьется», – сказал в интервью НСН Толя Царёв.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Операция Пластилин"
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