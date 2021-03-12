Толя Царёв назвал Manizha и Little Big неудачным выбором для «Евровидения»

Толя Царёв: «Люди разделились на два лагеря. Одни оценивают песню, и это нормальное обсуждение, действительно, мне песня не понравилась. Вторая группа людей начала обсуждать происхождение певицы, ее взгляды. Я считаю, что взгляды и бэкграунд тех исполнителей, которые едут на «Евровидение», не имеют абсолютно никакого значения. Мне все-таки кажется, что если речь идет о песенном конкурсе, то в первую очередь должно быть важно творчество. Но очевидно, что «Евровидение» – уже не просто музыкальный конкурс, поэтому он мне не нравится. Я считаю, что творчества там достаточно мало. И если уж быть совсем откровенным, то в России очень много алмазов, которых можно было бы отправить на «Евровидение» с настоящим национальным колоритом. И здесь Little Big тоже, мне кажется, был не самым удачным выбором. Так что ничего плохого в певице Manizha я не вижу, но за конкурсом я лично следить не буду, неинтересно», – поделился со слушателями НСН Толя Царёв.

