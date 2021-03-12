Кортнев рассказал, как сделать выступление Манижи более авангардным

«Во-первых, совершенно удивительно, что депутат нашей Госдумы, которая является образчиком консерватизма, которая борется со всеми проявлениями современности, так вот для нее эта песня кажется чересчур консервативной. Я бы хотел успокоить депутата, есть способ превратить консервативную песню в очень даже авангардную. Например, Маниже можно приклеить усы и бороду, или хотя бы бакенбарды, сделать костюмчик поярче с вырезом на спине до конца спины. Уважаемая Госдума, не беспокойтесь за Манижу, вам есть чем заниматься и без нее», – сказал он.

Также Кортнев в беседе с НСН отметил, что российское образование благодаря чиновникам и пандемии загнано в «глубокую щель», из которой, он надеется, через некоторое время мы сможем выбраться.

