Кортнев рассказал, как сделать выступление Манижи более авангардным
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН перечислил секреты успеха хорошего выступления на «Евровидении».
В Госдуме оценили песню певицы Manizha для «Евровидения». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что для современного «Евровидения» композиция Russian Woman может оказаться чересчур консервативной, пишет ТАСС.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН рассказал, как сделать выступление певицы более авангардным.
«Во-первых, совершенно удивительно, что депутат нашей Госдумы, которая является образчиком консерватизма, которая борется со всеми проявлениями современности, так вот для нее эта песня кажется чересчур консервативной. Я бы хотел успокоить депутата, есть способ превратить консервативную песню в очень даже авангардную. Например, Маниже можно приклеить усы и бороду, или хотя бы бакенбарды, сделать костюмчик поярче с вырезом на спине до конца спины. Уважаемая Госдума, не беспокойтесь за Манижу, вам есть чем заниматься и без нее», – сказал он.
Также Кортнев в беседе с НСН отметил, что российское образование благодаря чиновникам и пандемии загнано в «глубокую щель», из которой, он надеется, через некоторое время мы сможем выбраться.
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