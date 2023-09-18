«Толстый и старый»: Шуфутинский похудел на 18 килограммов после слов жены

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский назвал причину похудения на 18 килограммов. Он высказался на эту тему в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

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По словам музыканта, он принял решение сбросить вес после критики своей жены, танцовщицы Светланы Юразовой.

«Ты толстый, старый, нудный и противный. Срочно бросай свой стиль жизни», — привел высказывание супруги Шуфутинский.

Исполнитель отметил, что сбросить вес ему помогло правильное питание. По словам Шуфутинского, самое главное в мужчине, чтобы у него «ничего не висело».

Шуфутинский сыграл свадьбу со Светланой Юразовой в сентябре 2020 года. Светлана работала танцовщицей в коллективе музыканта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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