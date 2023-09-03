Депутаты Госдумы РФ предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
Исполнителю Михаилу Шуфутинскому необходимо присвоить звание народного артиста России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
С соответствующим предложением он обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой. По словам депутата, Шуфутинский — народный артист без звания, и это необходимо исправить.
Чернышов указал, что Шуфутинский занял заслуживающую уважения позицию на фоне специальной военной операции и культуры отмены российских артистов на Западе.
Ранее Шуфутинский назвал ошибкой эмиграцию россиян после начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru