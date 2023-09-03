Депутаты Госдумы РФ предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

С соответствующим предложением он обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой. По словам депутата, Шуфутинский — народный артист без звания, и это необходимо исправить.

Чернышов указал, что Шуфутинский занял заслуживающую уважения позицию на фоне специальной военной операции и культуры отмены российских артистов на Западе.

Ранее Шуфутинский назвал ошибкой эмиграцию россиян после начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

