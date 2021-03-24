Толстой: «семьеведение» нельзя выучить по учебнику

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в интервью НСН рассказал о своем отношении к новому курсу в учебниках по обществознанию.

В новых учебниках по обществознанию появится раздел «семьеведение», об этом сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в интервью НСН рассказал о своем отношении к новому курсу.

Госдума ввела «спортивный» налоговый вычет

«Относится к этой новости, конечно, можно по-разному. Все зависит от того, что именно министерство просвещения подразумевает под «семьей». Не будет ли опять там преподаваться половое воспитание под видом знаний о семье. Я убежден, что представление о ценностях, традициях, уважении к старшим можно заложить только внутри самой семьи, по учебнику сделать это нельзя. Хорошо, если такой раздел будет, но главное должны делать мы с вами, родители», – сказал он.

Также Толстой в беседе с НСН объяснил, как именно Россия угрожает Европе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СемьяГосдумаПетр Толстой
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры