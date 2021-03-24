Толстой объяснил, как Россия угрожает Европе
Зампредседателя Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Годовщина бомбардировки Югославии
24 марта 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Югославии, которые продлились до 10 июня того же года.
Петр Толстой: «Бомбардировали не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру. Погибли тысячи мирных граждан. Все мы помним знаменитый разворот самолета Евгения Примакова над Атлантикой, но и даже это не смогло остановить агрессию альянса НАТО против независимого государства. Сейчас тоже пришло время нам всем сделать своего рода разворот. Повернуться к самим себе, к своим интересам, проблемам, начать их решать. Перестать заглядывать в глаза нашим западным коллегам, одобрения мы там не увидим», – сказал в эксклюзивном интервью НСН Пётр Толстой.
Отношения между Россией и Евросоюзом уничтожены
В ходе встречи глав МИДов НАТО в Брюсселе Россия и Китай были названы главными врагами ЕС, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения, что Евросоюз и НАТО не смогут самостоятельно справиться с вызовами, которые исходят от этих двух стран.
Петр Толстой: «Какую именно угрозу Европе несет Россия, он не пояснил. Думаю, угроза главная и одна – угроза ценностная, угроза толерантному миру. С этой точки зрения Россия, защищающая традиционные семейные ценности, пытающаяся перекрыть каналы продажи детей от наших так называемых суррогатных матерей за границу, конечно, такая Россия представляет угрозу Европе. Но против этой угрозы НАТО никак не поможет», – отметил он в эфире НСН.
На борьбу с безработицей будет выделено свыше 12 млрд рублей
Правительство выделит свыше 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям за найм новых сотрудников. За каждого будет полагаться по три минимальных размера оплаты труда.
Петр Толстой: «Таким образом правительство борется с безработицей. После пандемии очень многие потеряли работу, закрылось много предприятий, не смогли восстановиться после отмены ограничений. Такая помощь, конечно, нужна. Согласно статистике, каждый второй из опрошенных россиян оказался в состоянии эмоционального выгорания после 2020 года. Год действительно был тяжелым», – прокомментировал он для НСН.
В новых учебниках по обществознанию появится раздел «семьеведение»
В новых учебниках по обществознанию появится раздел «семьеведение», об этом сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Петр Толстой: «Относится к этой новости, конечно, можно по-разному. Все зависит от того, что именно министерство просвещения подразумевает под «семьей». Не будет ли опять там преподаваться половое воспитание под видом знаний о семье. Я убежден, что представление о ценностях, традициях, уважении к старшим можно заложить только внутри самой семьи, по учебнику сделать это нельзя. Хорошо, если такой раздел будет, но главное должны делать мы с вами, родители», – подытожил в разговоре с НСН Пётр Толстой.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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