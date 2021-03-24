Толстой объяснил, как Россия угрожает Европе

Петр Толстой: «Относится к этой новости, конечно, можно по-разному. Все зависит от того, что именно министерство просвещения подразумевает под «семьей». Не будет ли опять там преподаваться половое воспитание под видом знаний о семье. Я убежден, что представление о ценностях, традициях, уважении к старшим можно заложить только внутри самой семьи, по учебнику сделать это нельзя. Хорошо, если такой раздел будет, но главное должны делать мы с вами, родители», – подытожил в разговоре с НСН Пётр Толстой.

