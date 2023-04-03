«Только настоящие семьи!»: Психолог раскрыла секрет успеха рекламы многодетного материнства

Ранее депутаты Госдумы предложили использовать модель многодетной семьи в рекламе. По мнению депутата Дмитрия Гусева, со временем благодаря рекламе многодетность может стать привычной ролевой моделью. Он отметил, что для того, чтобы россиян стало больше, необходимо 11 миллионов многодетных семей против нынешних двух миллионов. По мнению Шиманской, формат рекламы нельзя назвать единственным.

«Многие видели счастливые, красивые семьи в глянцевых журналах, но это не являлось необходимым механизмом. Нужно показывать преимущества, которые есть у многодетных семей, и, самое главное, снимать родительские страхи. Если подключать образовательные и иные программы, реклама может быть полезной составляющей в этом вопросе, не будучи при этом панацеей», — сказала Шиманская.

По словам собеседницы НСН, важно, чтобы в рекламе снимались настоящие многодетные семьи.

«Если реклама будет искусственной, положительного эффекта не будет. Есть качественный и некачественный продукт. В рекламе про настоящую семью важен образ счастливых детей. А в искусственное люди не поверят», — добавила психолог.

В заключение Шиманская отметила, что важнее всего снять эмоциональные страхи родителей.

«Сегодня у людей есть повышенный уровень тревоги. Снижать его можно через успешные кейсы, через четкое объяснение возможностей родителей и того, что дети — это радость. Есть некое ощущение, что материнство — это страдание, жертвенность. Нет. Материнство — это счастье. Чем больше будет правильных образовательных программ, клубов поддержки женщин, тем лучше. Нужно создавать условия в поликлиниках, в магазинах, в других местах для мам с детскими колясками. Если к этому добавится еще и реклама, это даст дополнительный положительных эффект. Часто родители боятся — я не справлюсь, мне будет трудно, мне не хватит денег воспитать ребенка. Как только мы дадим родителям понять, что их жизнь не заканчивается с рождением ребенка, они останутся в социуме, снимется огромное количество страхов. И это позволит в полной мере почувствовать радость родительства», — подытожила она.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала об инициативе по снижению пенсионного возраста многодетным родителям.

