А как чинить? Для каких китайских автомобилей в России не хватает запчастей

Ранее сообщалось, что отечественные автосервисы испытывают нехватку деталей для китайских автомобилей. Об этом сообщили «Известия». Дефицит касается прежде всего новых для российского рынка марок, к которым относятся, например, Jetour, Dongfeng, Tank. Представители отрасли отметили, что склады СТО заполнены ими лишь на 20–30%. Казаченко опроверг наличие дефицита на запчасти для китайских машин.

«Дефицит наблюдается только на те автомобили, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту, в основном это электромобили. С автомобилями, которые у нас официально производятся и продаются, нет никаких проблем, запчасти на них имеются в больших количествах. Оригинальные запчасти со складов приходят в течение шести дней, из Китая — за 45 дней. А под те модели, которые ввозятся в Россию по сто-двести штук и продаются в небольших салонах, естественно, запчасти никто не привозит. Нет проблем и с запчастями для европейских марок», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко отметил существенную разницу в подходе к поставкам запчастей между автопроизводителями из разных стран.

«Если японские, европейские, корейские бренды организуют дилерскую сеть, создают главное управление, которое регулирует поставки запчастей, собирает информацию о качестве автомобилей, работает с претензиями и так далее, то у китайцев ситуация кардинально иная. Они сами в Россию не приходят. Российские компании договариваются с производителями из Китая и просто реализуют их продукцию. Китайцев не интересуют репутационные риски, их не волнует, будут запчасти или нет. Это дело российских бизнесменов, которые начали сотрудничество. Поэтому при таком подходе, конечно, могут быть проблемы с запчастями», — заключил он.

Ранее Казаченко заявил, что предложенную Центробанком идею установить госконтроль за оборотом подержанных автозапчастей невозможно осуществить на практике. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

