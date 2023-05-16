Эксперт рассказал о ситуации с автозапчастями в России

Он отметил, что некоторые позиции действительно приходилось долго ждать, и в страну стало сложнее ввозить запчасти для американских марок автомобилей, однако глобально ничего не поменялось, считает Гудков.

Самые востребованные запчасти как были на складах, так и есть, отметил собеседник. Сроки их ожидания минимальны, хоть цены на популярные детали подросли.

По мнению Гудкова, при необходимости в Россию можно завезти абсолютно любую автомобильную деталь, это лишь вопрос денег.

