Эксперт рассказал о ситуации с автозапчастями в России

Комментируя заявления о дефиците автозапчастей для зарубежных иномарок в России, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков заявил «Вечерней Москве», что ситуация на рынке не менялась.

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Он отметил, что некоторые позиции действительно приходилось долго ждать, и в страну стало сложнее ввозить запчасти для американских марок автомобилей, однако глобально ничего не поменялось, считает Гудков.

Самые востребованные запчасти как были на складах, так и есть, отметил собеседник. Сроки их ожидания минимальны, хоть цены на популярные детали подросли.

По мнению Гудкова, при необходимости в Россию можно завезти абсолютно любую автомобильную деталь, это лишь вопрос денег.

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ФОТО: РИА Новости
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