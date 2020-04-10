Минздрав не одобряют: Инфекциониста удивила бестестовая диагностика коронавируса
С предложенным министром подходом к диагностике коронавируса, вероятно, не согласятся ни эксперты, ни Роспотребнадзор, сказал в эфире НСН врач-инфекционист Георгий Викулов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения — в том случае, если при быстротечном развитии заболевания есть соответствующая клиническая картина. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передаёт РИА Новости. По словам министра, для врачей такой подход — нормальная практика.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в беседе с НСН предположил, что подобный подход всё же будет пересмотрен.
«Думаю, что многие специалисты не согласятся с этим мнением, так как симптомы схожие (с ОРВИ. - прим. НСН). Лабораторная диагностика не просто так разработана, она просто необходима для интерпретации результатов и понимания природы заболевания. Я думаю, это будет ещё пересмотрено на основании мнений экспертов и оперативного штаба. Я не думаю, что Роспотребнадзор одобрит такой подход», - считает он.
Викулов также согласился с предположением, что бестестовая диагностика приведёт к существенному увеличению количества диагнозов «коронавирусная инфекция», способному повлиять на настроения населения.
Стоит отметить, что в обновлённых методических рекомендациях Минздрава не оспаривается необходимость исследований на коронавирус.
«Лабораторное обследование на COVID-19 рекомендуется проводить всем лицам с признаками острой респираторной инфекции по назначению медицинского работника», - говорится в документе.
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