Минздрав не одобряют: Инфекциониста удивила бестестовая диагностика коронавируса

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в беседе с НСН предположил, что подобный подход всё же будет пересмотрен.

«Думаю, что многие специалисты не согласятся с этим мнением, так как симптомы схожие (с ОРВИ. - прим. НСН). Лабораторная диагностика не просто так разработана, она просто необходима для интерпретации результатов и понимания природы заболевания. Я думаю, это будет ещё пересмотрено на основании мнений экспертов и оперативного штаба. Я не думаю, что Роспотребнадзор одобрит такой подход», - считает он.

Викулов также согласился с предположением, что бестестовая диагностика приведёт к существенному увеличению количества диагнозов «коронавирусная инфекция», способному повлиять на настроения населения.

Стоит отметить, что в обновлённых методических рекомендациях Минздрава не оспаривается необходимость исследований на коронавирус.

«Лабораторное обследование на COVID-19 рекомендуется проводить всем лицам с признаками острой респираторной инфекции по назначению медицинского работника», - говорится в документе.

