Страховщики рассказали, чего боится малый и средний бизнес
Подавляющее большинство представителей малых и средних предприятий (79%) опасаются непредвиденных обстоятельств, таковы результаты совместного исследования «Ингосстраха» с аналитическим центром НАФИ.
Затем следуют ограничение финансовых ресурсов (его опасаются 74%) и ошибки в работе персонала, наносящие ущерб клиентам (74%). Завершает тройку – невыполнение обязательств контрагентами (73%).
К главным барьерам предпринимательской деятельности респонденты отнесли - рост цен на сырье, материалы, энергию (50%); усиление конкуренции (33%) и нехватку квалифицированных кадров (30%).
При этом средний бизнес чаще, чем предприятия с меньшими масштабами деятельности, сталкивается с поломками производственного и другого оборудования (30% против 17%). В свою очередь, представители малого бизнеса чаще среди трудностей отмечают бюрократические барьеры (26% против 18%).
Для защиты от форс-мажоров представители малых и средних предприятий используют: повышение квалификации и обучение сотрудников (49%), создание финансовой подушки безопасности (48%) и страхование (34%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru