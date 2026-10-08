Юрист рассказал, когда компания может «отменить» удаленный формат работы
Александр Южалин заявил НСН, что в некоторых случаях работодатель «выгоняет» человека в офис с удаленки, если хочет его уволить.
Трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы, но для этого должны быть основания, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Эру удаленщиков сворачивают — работодатели массово выгоняют людей в офис, а при отказе устраивают тихие сокращения, пишет «База». СМИ приводят в пример ситуации работников из разных городов и сфер детальности. Людям присылают «уведомление об изменении условий труда» и требуют выйти в офис. В случае отказа — депремируют, выдавливают или вовсе увольняют. Во всех кейсах начальство пользуется одной лазейкой: при трудоустройстве про дистанционную работу договаривались лишь на словах. Южалин отметил, что такие условия обязательно должны прописываться в трудовом договоре.
«Чтобы оформить удаленный формат работы, достаточно договоренности между работником и работодателем, которая отражается в Трудовом договоре. При этом дистанционная работа может быть полной и постоянной, а может быть и временной, также возможен гибридный формат. Если удаленная работа была закреплена в договоре, Трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке поменять условия. Такое встречается сейчас, когда работников выводят с удаленной работы в офис. Это законно, если у работодателя есть причины, по которым предыдущие условия не могут быть сохранены. Важно обосновать причину технологического или организационного характера. Бывают случаи, что этот вариант используется для оптимизации численности, например, если какой-то работник не нужен. Если работодатель знает, что человек с удаленки не выйдет, он может решить вопрос с неугодным работником таким образом. Но это точечные случаи», — рассказал он.
Он также раскрыл, каков порядок увольнения в таком случае.
«Работодатель должен уведомить об этом работника не менее чем за два месяца. Если работник отказывается работать в новых условиях, работодатель должен предложить другую работу, если такого варианта нет, трудовой договор может быть прекращен. В таком случае кроме базовых выплат работнику выплачивают пособие в размере двухнедельного среднего заработка», — добавил собеседник НСН.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова разъяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие основания для увольнения по инициативе работодателя воспринимаются рынком как «безобидные», а какие могут стать серьёзным барьером при поиске новой работы.
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