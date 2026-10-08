Трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы, но для этого должны быть основания, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Эру удаленщиков сворачивают — работодатели массово выгоняют людей в офис, а при отказе устраивают тихие сокращения, пишет «База». СМИ приводят в пример ситуации работников из разных городов и сфер детальности. Людям присылают «уведомление об изменении условий труда» и требуют выйти в офис. В случае отказа — депремируют, выдавливают или вовсе увольняют. Во всех кейсах начальство пользуется одной лазейкой: при трудоустройстве про дистанционную работу договаривались лишь на словах. Южалин отметил, что такие условия обязательно должны прописываться в трудовом договоре.