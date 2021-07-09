Титов заявил о необходимости выдавать QR-коды после первого компонента вакцины

По его мнению, это повысит темпы вакцинации. Титов отметил, что такие меры повысят темпы вакцинации. "Эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели", - заявил уполномоченный по правам предпринимателей.

Титов напомнил, что одной дозы вакцины достаточно для выработки массового иммунитета. Как отметил омбудсмен, по данным ученых, вторая доза препарата призвана лишь закрепить результат.

Кроме того, данная мера снизит риск многодневных простоев и снижения потока клиентов для общепита. По словам бизнес-омбудсмена, снятие подобных ограничений даст возможность людям "поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжелого года".

