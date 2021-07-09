Попова: Привитые не распространяют коронавирус

Сделавшие прививку от коронавируса люди не распространяют инфекцию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история», — подчеркнула Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что самая уязвимая для коронавирусной инфекции группа населения – люди в возрасте от 18 до 49 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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