Попова: Привитые не распространяют коронавирус
9 июля 202115:31
Сделавшие прививку от коронавируса люди не распространяют инфекцию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история», — подчеркнула Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что самая уязвимая для коронавирусной инфекции группа населения – люди в возрасте от 18 до 49 лет.
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9 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru