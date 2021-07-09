Попова: Привитые не распространяют коронавирус

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история», — подчеркнула Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что самая уязвимая для коронавирусной инфекции группа населения – люди в возрасте от 18 до 49 лет.

