Титов предложил разрешить в России иностранные вакцины от COVID-19
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что при вакцинации россиянам следует предоставить выбор препарата, в том числе из числа иностранных, сообщает ТАСС.
По его словам, в Россию можно допустить иностранные препараты от коронавируса, но только те, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Мы всё-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор», - подчеркнул Титов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов о допуске в страну зарубежных препаратов от COVID-19 заявил, что пока эта тема в Кремле не обсуждается и в России хватает своих вакцин.
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