Титов предложил разрешить в России иностранные вакцины от COVID-19

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что при вакцинации россиянам следует предоставить выбор препарата, в том числе из числа иностранных, сообщает ТАСС.

По его словам, в Россию можно допустить иностранные препараты от коронавируса, но только те, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Мы всё-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор», - подчеркнул Титов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов о допуске в страну зарубежных препаратов от COVID-19 заявил, что пока эта тема в Кремле не обсуждается и в России хватает своих вакцин.

