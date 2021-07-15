Песков: В Кремле пока не обсуждают допуск зарубежных вакцин в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в России хватает своих вакцина от коронавируса, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о допуске в страну зарубежных препаратов от COVID-19 он отметил, что пока эта тема в Кремле не обсуждается.

«У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?», - резюмировал пресс-секретарь.

Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой рассказал, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает RT.

