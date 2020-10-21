В России предложили освобождать заключенных с тяжелой депрессией

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил в Верховный суд свои предложения по изменению перечня заболеваний, при которых заключенные, приговор которым еще не вступил в законную силу, подлежат освобождению из-под стражи, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В письме, направленном в Верховный суд уточняется, что «стадии и тяжесть заболеваний, предусмотренных перечнем, должны быть ниже, поскольку лица, в отношении которых избирается мера пресечения, не признаны виновными в установленном порядке».

В 2019 году Титов возглавил рабочую группу по изменению постановления правительства №3, которое регулирует порядок прохождения медицинского освидетельствования подозреваемыми и предполагает освобождение из-под стражи в случае наличия некоторых болезней.

Члены рабочей группы предлагают расширить список болезней и включить в него ряд инфекционных болезней, новообразований, болезней крови, глаза, кровообращения эндокринной системы, органов дыхания и костно-мышечной системы. Кроме того, в новый перечень включены случаи тяжелой депрессии, врожденные пороки развития, травмы и другие последствия внешних причин. По мнению составителей, эти заболевания несовместимы с пребыванием больного под стражей.

В рабочую группу по изменению постановления правительства входят представители Минздрава, Минюста, Федеральной службы исполнения наказаний, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также медицинские эксперты.

В разговоре с РБК правозащитница Анастасия Коптева назвала перечень «революционным» и посчитала, что его принятие сыграет существенную роль в гуманизации уголовно-исполнительной системы, а также приблизит ее к международным стандартам.

Ранее бизнес-омбудсмен в своем обращении к министру экономического развития максиму Решетникову предложил узаконить «кальянные клубы».

