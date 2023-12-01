Тишковец: Зима в России будет мягкой и снежной

В целом зима в России будет относительно мягкой и снежной, за исключением холодного фальстарта. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец: В Москве экстремально сильная магнитная буря продлится до 15 часов

В целом декабрь в Центральной части России будет на градус-полтора холоднее нормы, а количество снега в этой части страны выпадет с 20%-ным превышением над многолетним значением.

Январь, наоборот, выдастся на 2-3 градуса теплее нормы, превышение осадков ожидается в пределах 10%. Февраль, по прогнозам Тишковца, ожидается на 3-3,5 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 30% больше положенного.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Евгений ТишковецЗимаПогода

Горячие новости

Все новости

партнеры