Тишковец: Зима в России будет мягкой и снежной
В целом зима в России будет относительно мягкой и снежной, за исключением холодного фальстарта. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В целом декабрь в Центральной части России будет на градус-полтора холоднее нормы, а количество снега в этой части страны выпадет с 20%-ным превышением над многолетним значением.
Январь, наоборот, выдастся на 2-3 градуса теплее нормы, превышение осадков ожидается в пределах 10%. Февраль, по прогнозам Тишковца, ожидается на 3-3,5 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 30% больше положенного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru