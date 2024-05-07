Супермодель Ирина Шейк пришла на Met Gala в платье из 84 тысяч кристаллов

Met Gala прошел 6 мая в Нью-Йорке. Отмечается, что над нарядом Ирины Шейк работали в течение 200 часов. Супермодель дополнила образ украшениями: массивным колье, каффами и браслетами. Визажисты сделали ей макияж с бордовыми губами и угольно-черными стрелками, а стилисты – высокий гладкий пучок.

На Met Gala приглашают самых известных личностей – моделей, актеров, певцов, дизайнеров и других деятелей культуры. В 2024 году концепция мероприятия была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код назывался «Сад времени», передает «Радиоточка НСН».

