СК: Экс-министра транспорта Башкирии задержали за взятку в 5 млн рублей

Ранее в пресс-службе главы Башкирии сообщили, что главу Минтранса республики Александра Клебанова задержали за получение взятки, чиновник был отстранен от должности, напоминает Ura.ru.

По данным правоохранителей, в 2021 году АО «Башкиравтодор» и некая компания заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из дорог в регионе. Министр в то время входил в совет директоров «Башкиравтодора».

«В мае 2023 года подозреваемый... потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы», — указали в Следкоме.

В случае отказа чиновник угрожал создать «искусственные препятствия в получении оплаты». Руководство компании передало фигуранту требуемую сумму. Факт совершения преступления выявили сотрудники СК и ФСБ по Башкортостану.

«Подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в ведомстве.

