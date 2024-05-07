СК: Экс-министра транспорта Башкирии задержали за взятку в 5 млн рублей
Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, задержанному по подозрению во взятке в особо крупном размере, вменяют получение 5 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.
Ранее в пресс-службе главы Башкирии сообщили, что главу Минтранса республики Александра Клебанова задержали за получение взятки, чиновник был отстранен от должности, напоминает Ura.ru.
По данным правоохранителей, в 2021 году АО «Башкиравтодор» и некая компания заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из дорог в регионе. Министр в то время входил в совет директоров «Башкиравтодора».
«В мае 2023 года подозреваемый... потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы», — указали в Следкоме.
В случае отказа чиновник угрожал создать «искусственные препятствия в получении оплаты». Руководство компании передало фигуранту требуемую сумму. Факт совершения преступления выявили сотрудники СК и ФСБ по Башкортостану.
«Подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru