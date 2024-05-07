Чернышенко: Еженедельная аудитория радиослушателей в РФ превышает 50 млн

Он отметил, что радиоэфир служит важным средством массовых коммуникаций. По словам Чернышенко, радио динамично развивается также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, по словам вице-премьера, в сфере радиовещания в стране идет активный прогресс в импортозамещении оборудования на отечественные аналоги. Он подчеркнул, что в 2023-2024 годах Россия оказала поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление.

Ранее сообщалось, что «НАШЕ Радио» стало победителем в номинации «Глобальный эфир» премии «Стримпик». Радиостанция получила награду за стриминг в максимальном количестве стран по данным сервиса «Радиостатистика» в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

