Чернышенко: Еженедельная аудитория радиослушателей в РФ превышает 50 млн
Общая еженедельная аудитория радиослушателей в РФ превышает 50 млн человек, а всего на радиовещание было выдано 3,5 тысячи лицензий. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем радио.
Он отметил, что радиоэфир служит важным средством массовых коммуникаций. По словам Чернышенко, радио динамично развивается также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, по словам вице-премьера, в сфере радиовещания в стране идет активный прогресс в импортозамещении оборудования на отечественные аналоги. Он подчеркнул, что в 2023-2024 годах Россия оказала поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление.
Ранее сообщалось, что «НАШЕ Радио» стало победителем в номинации «Глобальный эфир» премии «Стримпик». Радиостанция получила награду за стриминг в максимальном количестве стран по данным сервиса «Радиостатистика» в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru