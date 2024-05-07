Зидан заявил, что не будет тренировать «Баварию»
7 мая 202410:09
Экс-главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан заявил, что не станет наставником мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети Х.
Специалист высказался о ситуации в преддверии игры «Реала» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
«Буду ли я тренировать "Баварию"? Нет, я посмотрю матч», — указал Зидан.
Ранее стало известно, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель покинет должность по окончании сезона, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru