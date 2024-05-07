Зидан заявил, что не будет тренировать «Баварию»

Экс-главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан заявил, что не станет наставником мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети Х.

Главный тренер «Баварии» Тухель оставит свой пост по окончании сезона

Специалист высказался о ситуации в преддверии игры «Реала» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«Буду ли я тренировать "Баварию"? Нет, я посмотрю матч», — указал Зидан.

Ранее стало известно, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель покинет должность по окончании сезона, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТренерГерманияФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры