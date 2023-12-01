Тишковец: В Москве экстремально сильная магнитная буря продлится до 15 часов

«Магнитная буря продлится в Москве до 15 часов. Будьте осторожны», — подчеркнул синоптик.

Ранее глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин предупредил о магнитной буре 1 декабря, напоминает RT. По словам эксперта, явление связано с происходившими в конце ноября выбросами солнечной плазмы и вспышкой на Солнце с быстрым большим выбросом в сторону планеты.

Между тем врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала в магнитную бурю больше отдыхать, гулять, правильно питаться и разжижать кровь, пишет «Свободная пресса».

