Тишковец: В Москве экстремально сильная магнитная буря продлится до 15 часов
Экстремально сильная магнитная буря зафиксирована в Москве, она продлится до 15 часов пятницы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
«Магнитная буря продлится в Москве до 15 часов. Будьте осторожны», — подчеркнул синоптик.
Ранее глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин предупредил о магнитной буре 1 декабря, напоминает RT. По словам эксперта, явление связано с происходившими в конце ноября выбросами солнечной плазмы и вспышкой на Солнце с быстрым большим выбросом в сторону планеты.
Между тем врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала в магнитную бурю больше отдыхать, гулять, правильно питаться и разжижать кровь, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru